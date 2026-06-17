«Таврида.АРТ» впервые пройдёт в Екатеринбурге на фестивале молодёжи

В сентябре Екатеринбург примет Международный фестиваль молодёжи, а его частью впервые станет проект «Таврида.АРТ». Событие пройдёт с 11 по 17 сентября и соберёт 10 тысяч участников из 190 стран.









Проект Росмолодёжи давно зарекомендовал себя как одна из главных творческих площадок страны. Команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы МФМ. В столицу Урала привезут самые яркие форматы главного арт-фестиваля: музыкальные и гастрономические шоу, выступления фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молодёжный маркет «Арт.Молодость».

Особое место в программе займёт карнавальное шествие — в рамках МФМ оно выйдет на новый уровень и станет грандиозным парадом молодёжи мира. Участники в национальных костюмах пройдут единой колонной, демонстрируя самобытный колорит и богатство культур разных стран.

Организаторы также подготовили подарок для жителей Екатеринбурга. В благодарность за приём они покажут большое шоу и передадут городу арт-объект, созданный резидентами «Тавриды» как символ связи Крыма и Урала. При этом арт-кластер продолжает работу и на полуострове: идёт регистрация на летние школы и программы Академии «Меганом», проводятся экскурсии по Городу молодых творцов и реализуются другие туристические проекты.

Ранее в Москве начался обратный отсчёт до VK Fest — главное музыкальное событие лета пройдёт на ВДНХ 18 и 19 июля. Фестиваль в этом году объединит сразу четыре города: столицу, Санкт-Петербург, Сириус и Казань. Огромная территория ВДНХ площадью 325 гектаров с её знаменитыми павильонами, фонтанами и парками станет красочной декорацией для выступлений. В этом году организаторы сделали акцент на семейный отдых: для детей и подростков оборудуют отдельные пространства с играми, мастер-классами и развлечениями. Так что фестиваль будет интересен гостям любого возраста.