Бутман, Шостакович и древние стены: «Кантата» превратила Калининград в центр культуры

В Калининградской области завершился VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата». Мероприятие проходило с 12 по 16 июня. По данным организаторов, совокупная аудитория с учётом онлайн-трансляций превысила 5 миллионов человек.

Концертные и образовательные события фестиваля в офлайне посетили более 8 тысяч зрителей. Программа включала 8 концертов на 7 площадках и более 30 мероприятий образовательного блока, организованного совместно с калининградским филиалом Третьяковской галереи.

От продажи билетов собрано 5,03 миллиона рублей. Средства направят на сохранение объектов культурного наследия, в том числе на завершение восстановления кирхи Гердауэн в посёлке Железнодорожный и оснащение культурных площадок. Общий объём собранных средств с 2021 года превысил 14,7 миллиона рублей.

Фестиваль открылся одновременно с марафоном «Кантата. Россия», охватившим 15 регионов. Концерты посетили 25 тысяч зрителей. Центральной площадкой в Калининграде стал остров Канта, где выступил сводный оркестр под руководством Фабио Мастранджело. Программа включала выступления в исторических объектах: кирхах Домнау и Гердауэн, замке Нойхаузен. Впервые использовали мультимедийные технологии совместно с Третьяковской галереей.

Завершился фестиваль гала-концертом в замке Тапиау в Гвардейске. Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил организаторов, среди которых генпродюсер Андрей Борисов и худрук Фабио Мастранджело. В программе вечера прозвучали Симфония №9 Шостаковича, сюита Свиридова «Время, вперёд!», а также совместный проект с Московским джазовым фестивалем с участием Игоря Бутмана и Олега Аккуратова. Мероприятие прошло под девизом «Опережая время» и приурочено к 80-летию образования Калининградской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее Life.ru писал, что VK Fest 2026 пройдёт 18 и 19 июля на ВДНХ, объединив Москву, Санкт-Петербург, Сириус и Казань. В первый день выступят Zivert, Татьяна Куртукова, Дора и Boulevard Depo, во второй — t.A.T.u., «Агата Кристи», FEDUK и OG Buda, а взрослый билет на оба дня стоит 9500 рублей.