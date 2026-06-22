Минпросвещения сообщило о плановом вывозе детей из «Артека»

Из Международного детского центра «Артек» организован плановый выезд детей к местам постоянного проживания. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что на всём маршруте обеспечено сопровождение и координация со стороны представителей специальных служб. Для участников смены принимаются дополнительные меры безопасности.

Также, как отметили в министерстве, особое внимание уделяется комфорту несовершеннолетних во время возвращения домой. Ситуация находится под контролем ответственных структур.

Одновременно было принято решение отменить заезд в ВДЦ «Алые паруса». Причины такого шага в сообщении не уточняются.

Родителей информируют о происходящем в индивидуальном порядке. Каждой семье передаётся необходимая информация, связанная с организацией дальнейшего отдыха детей.

В Минпросвещения добавили, что в сложившейся ситуации будут предложены альтернативные варианты оздоровительных программ в других регионах страны.

«В настоящее время организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб», — сообщили в ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что RT завершил турне по детским центрам «Смены», «Орлёнка» и «Артека», представив сборник фронтовой поэзии «ПоэZия русской зимы» около тысячи ребят, а авторы встретились со школьниками в рамках патриотического воспитания. Сборник уже включён в программу внеклассного чтения для старшеклассников.