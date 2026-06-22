Нефтяные компании отчитались о мерах по стабилизации топливного рынка в РФ

Нефтяные компании работают над тем, чтобы насытить внутренний рынок горючим. Об этом рассказали в документе на сайте правительства, которое опубликовано по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Собрание провёл вице-премьер Александр Новак.

Как стало известно, компании-производители заверили власти, что уже предпринимают исчерпывающие шаги. Речь идёт о недопущении скачков цен, увеличении выпуска топлива и скорейшем запуске новых заводов, чтобы полностью закрыть потребности страны в нефтепродуктах.

Отдельно на встрече обсудили снабжение топливом аграриев в разгар сезонных полевых работ. В правительстве подчеркнули, что агропромышленный комплекс необходимо обеспечивать нужными ресурсами вовремя и в полном объёме.

А ранее Александр Новак назвал главной задачей топливно-энергетического комплекса страны стабильное насыщение внутреннего рынка. По его словам, нужны надёжные поставки потребителям, своевременные отгрузки, а также постоянный мониторинг и контроль за ценами. В правительстве добавили, что ситуацию с ценами и поставками отслеживают ежедневно.