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22 июня, 10:58

Нефтяные компании отчитались о мерах по стабилизации топливного рынка в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Нефтяные компании работают над тем, чтобы насытить внутренний рынок горючим. Об этом рассказали в документе на сайте правительства, которое опубликовано по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Собрание провёл вице-премьер Александр Новак.

Как стало известно, компании-производители заверили власти, что уже предпринимают исчерпывающие шаги. Речь идёт о недопущении скачков цен, увеличении выпуска топлива и скорейшем запуске новых заводов, чтобы полностью закрыть потребности страны в нефтепродуктах.

Отдельно на встрече обсудили снабжение топливом аграриев в разгар сезонных полевых работ. В правительстве подчеркнули, что агропромышленный комплекс необходимо обеспечивать нужными ресурсами вовремя и в полном объёме.

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А ранее Александр Новак назвал главной задачей топливно-энергетического комплекса страны стабильное насыщение внутреннего рынка. По его словам, нужны надёжные поставки потребителям, своевременные отгрузки, а также постоянный мониторинг и контроль за ценами. В правительстве добавили, что ситуацию с ценами и поставками отслеживают ежедневно.

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Вероника Бакумченко
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