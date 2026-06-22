«Позорище»: Наталья Штурм сменила знаменитое бикини и вновь вызвала споры в сети

Певица Наталья Штурм опубликовала новую серию пляжных снимков, которые активно обсуждают пользователи соцсетей. На этот раз артистка предстала в серебристом купальнике с довольно смелым дизайном.

Ранее знаменитость не раз критиковали за то, что она годами появлялась на отдыхе в одном и том же мини-бикини. Судя по всему, исполнительница решила обновить пляжный гардероб и продемонстрировала подписчикам новый образ.

Штурм давно известна своей любовью к эпатажу и спокойно относится к резким комментариям в свой адрес. Каждая подобная публикация традиционно вызывает бурную реакцию аудитории.

После появления свежих кадров в сети вновь разгорелись споры. Одни пользователи раскритиковали внешний вид певицы и её стремление привлекать внимание подобными публикациями.

«Надо в паспорт смотреть иногда», «Позорище», «Выздоравливайте», «Бабушка веселится», — написали некоторые комментаторы.

Однако нашлось немало и тех, кто поддержал артистку. Поклонники отметили, что в 59 лет она находится в хорошей физической форме и имеет полное право публиковать фотографии, которые считает нужными.

В результате новая фотосессия вновь разделила аудиторию на два лагеря, а сама певица в очередной раз оказалась в центре внимания.

Ранее Наталья Штурм в соцсетях заявила о тайном браке вдовы Юрия Шатунова Светланы и директора певца Аркадия Кудряшова, однако сам Кудряшов опроверг эту информацию, назвав её бредом.