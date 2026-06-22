«Позорище»: Наталья Штурм сменила знаменитое бикини и вновь вызвала споры в сети
59-летняя Наталья Штурм показала новые фото в откровенном купальнике
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliashturm
Певица Наталья Штурм опубликовала новую серию пляжных снимков, которые активно обсуждают пользователи соцсетей. На этот раз артистка предстала в серебристом купальнике с довольно смелым дизайном.
Ранее знаменитость не раз критиковали за то, что она годами появлялась на отдыхе в одном и том же мини-бикини. Судя по всему, исполнительница решила обновить пляжный гардероб и продемонстрировала подписчикам новый образ.
Штурм давно известна своей любовью к эпатажу и спокойно относится к резким комментариям в свой адрес. Каждая подобная публикация традиционно вызывает бурную реакцию аудитории.
После появления свежих кадров в сети вновь разгорелись споры. Одни пользователи раскритиковали внешний вид певицы и её стремление привлекать внимание подобными публикациями.
«Надо в паспорт смотреть иногда», «Позорище», «Выздоравливайте», «Бабушка веселится», — написали некоторые комментаторы.
Однако нашлось немало и тех, кто поддержал артистку. Поклонники отметили, что в 59 лет она находится в хорошей физической форме и имеет полное право публиковать фотографии, которые считает нужными.
В результате новая фотосессия вновь разделила аудиторию на два лагеря, а сама певица в очередной раз оказалась в центре внимания.
Ранее Наталья Штурм в соцсетях заявила о тайном браке вдовы Юрия Шатунова Светланы и директора певца Аркадия Кудряшова, однако сам Кудряшов опроверг эту информацию, назвав её бредом.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.