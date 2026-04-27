«После смерти мужа»: Штурм заявила о свадьбе вдовы Шатунова, но есть нюанс

Певица Наталья Штурм разместила в социальных сетях шокирующий своей неожиданностью пост. Она заявила, что вдова Юрия Шатунова Светлана тайно вышла замуж за директора звёздного мужа Аркадия Кудряшова.

«Конечно, есть жизнь после смерти мужа, бесспорно! Вдова имеет право на счастье», — написала Штурм.

Однако корреспонденты сайта MK.ru усомнились в достоверности этой информации и оперативно связались с самим Кудряшовым. Он опроверг информацию, назвав её бредом.

Ранее Наталья Штурм, купившая трёхэтажный особняк в Подмосковье за почти 30 миллионов рублей, рассказала, что задумывается о переезде. Звезда призналась, что огромные расходы на отопление и содержание дома заставляют её экономить и искать другое жильё.