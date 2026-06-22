Тёплый вторник — ледяная пятница: Погода в Москве готовит жителям сюрприз
Синоптик Ильин: В Москве после тёплой среды похолодает до +6 ночью
Обложка © Life.ru
На этой неделе погода в Московском регионе будет резко меняться. После тёплого вторника и среды столбики термометров пойдут вниз, а к выходным ночи станут почти осенними, предупредил синоптик Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Самым комфортным днём станет среда, 24 июня. В столице ожидается до +23 градусов, в области — до +24. Осадков не прогнозируется, а ночная температура не опустится ниже +11…13 градусов.
Уже в четверг начнётся ухудшение: воздух прогреется лишь до +18…20 градусов в Москве и до +21 по области, местами возможен небольшой дождь. Облачность будет расти, атмосферное давление — падать, предупредил специалист.
Пик похолодания придётся на пятницу, 26 июня. Днём температура составит +15…20 градусов, пройдут дожди. Ветер северо-западный усилится до 7–12 м/с. Ночные показатели опустятся до +6…11 градусов — для конца июня это аномалия, близкая к нормам середины мая.
К выходным осадки прекратятся. В субботу днём будет +17…22 градуса, ветер северный до 10 м/с. Ночи останутся прохладными: +6…11 градусов.
Ранее стало известно, что Москву и область накрыли мощные ливни и град. Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за мокрого асфальта. Тем временем москвичи публикуют в соцсетях фотографии и видеозаписи разгула стихии.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.