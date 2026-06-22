Адиев со скандалом ушёл из белорусского клуба из-за «оскорбительных действий»

Российский тренер Магомед Адиев досрочно разорвал контракт с белорусским клубом «МЛ Витебск». Об этом сообщили юристы из футбольной правовой компании «Алетейя», представляющей его интересы. Причиной названо «неприемлемое отношение» со стороны клуба и создание условий, при которых работа стала невозможной.

По данным стороны тренера, в клуб направлено уведомление о расторжении договора. Юристы утверждают, что руководство «МЛ Витебск» фактически отстранило Адиева от работы с основной командой и ограничило его участие в тренировочном процессе.

В заявлении говорится, что тренера не допустили к матчу с «Минском», запретили находиться в технической зоне и других служебных помещениях, а также обязали готовить отчёт по игре в сжатые сроки, находясь вне команды. Отдельно отмечается, что его также отправили в расположение резервного состава на период, когда основная команда готовилась к календарным матчам.

«Продолжение работы стало невозможным из-за действий клуба», — заявили представители специалиста, добавив, что поведение руководства носило системный характер и фактически подталкивало тренера к уходу.

Юристы Адиева сообщили, что планируют обратиться в Палату по статусу игроков ФИФА с требованием признать расторжение обоснованным и взыскать компенсацию за оставшийся срок контракта.

Ранее, 16 июня, клуб отстранил Адиева и его помощника Филиппа Соколинского от тренировок с командой, не объяснив причин. Сам тренер возглавил «МЛ Витебск» в конце апреля и успел провести семь матчей: четыре победы, ничья и два поражения. Сейчас команда идёт второй в чемпионате Белоруссии. До этого он занимал пост главного тренера «Крыльев Советов».