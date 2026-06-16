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Регион
16 июня, 17:05

ФК «Милан» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером

Рубен Аморим. Обложка © ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN

Рубен Аморим. Обложка © ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN

Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о назначении нового главного тренера – им стал португальский специалист Рубен Аморим. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Это кадровое решение стало следствием разочаровывающих результатов команды в минувшем сезоне. Напомним, что 25 мая «Милан» расторг контракт с Массимилиано Аллегри, чья работа не принесла желаемого прогресса. По итогам итальянского первенства «россонери» финишировали лишь пятыми, что означает отсутствие участия в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Для квалификации в этот престижный турнир команде необходимо было попасть в четвёрку сильнейших.

41-летний специалист Амориму в январе текущего года сложил с себя полномочия главного тренера английского клуба «Манчестер Юнайтед», где он работал с 2024 года. До этого его тренерская карьера включала руководство португальскими командами «Каса Пия», «Брага» и «Спортинг». Под его руководством «Спортинг» дважды становился чемпионом Португалии.

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Ранее мадридский «Реал» официально объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Контракт с португальским специалистом рассчитан на три года, финансовые детали не раскрываются, а присоединиться к команде он должен 13 июля, в день старта предсезонной подготовки.

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Наталья Демьянова
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