ФК «МЛ Витебск» отстранил главного тренера Адиева спустя 1,5 месяца работы

Руководство футбольного клуба «МЛ Витебск» приняло неожиданное решение, отстранив от работы главного тренера Магомеда Адиева и его помощника Филиппа Соколинского. Причины этого шага в клубе предпочли не комментировать, оставив болельщиков в неведении.

На смену отстраненным специалистам придет капитан команды – Сергей Баланович. Он назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Примечательно, что с приходом Адиева «МЛ Витебск» набрал 24 очка и теперь отстает от лидирующего «Динамо» всего на два балла. До белорусского клуба россиянин работал в «Крыльях Советов», откуда ушёл 1 апреля текущего года. В прошлом сезоне «МЛ Витебск» выиграл чемпионат Белоруссии, в нынешнем после 11 туров занимает второе место, отставая от лидирующего минского «Динамо» на два очка.

До этого Александр Лукашенко оценил уровень белорусского футбола фразой «пока не на что смотреть». Президент Белоруссии подчеркнул, что если бы футболисты демонстрировали такой же уровень самоотдачи и мастерства, как хоккеисты, он бы уделял этому виду спорта гораздо больше внимания.