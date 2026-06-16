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Регион
16 июня, 14:20

ФК «МЛ Витебск» отстранил главного тренера Адиева спустя 1,5 месяца работы

Магомед Адиев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Магомед Адиев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Руководство футбольного клуба «МЛ Витебск» приняло неожиданное решение, отстранив от работы главного тренера Магомеда Адиева и его помощника Филиппа Соколинского. Причины этого шага в клубе предпочли не комментировать, оставив болельщиков в неведении.

На смену отстраненным специалистам придет капитан команды – Сергей Баланович. Он назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Примечательно, что с приходом Адиева «МЛ Витебск» набрал 24 очка и теперь отстает от лидирующего «Динамо» всего на два балла. До белорусского клуба россиянин работал в «Крыльях Советов», откуда ушёл 1 апреля текущего года. В прошлом сезоне «МЛ Витебск» выиграл чемпионат Белоруссии, в нынешнем после 11 туров занимает второе место, отставая от лидирующего минского «Динамо» на два очка.

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До этого Александр Лукашенко оценил уровень белорусского футбола фразой «пока не на что смотреть». Президент Белоруссии подчеркнул, что если бы футболисты демонстрировали такой же уровень самоотдачи и мастерства, как хоккеисты, он бы уделял этому виду спорта гораздо больше внимания.

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Наталья Демьянова
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