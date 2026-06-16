«Чемодан всегда собран»: В «Оренбурге» ответили на возмущения болельщиков из-за ухода Айткулова

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин заявил, что расставание с тренером Ильшатом Айткуловым было чисто футбольным решением. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым он подчеркнул, что уход специалиста, отдавшего клубу более 35 лет, не должен перечёркивать его легендарный статус. Руководитель признал, что видел множество дискуссий в социальных сетях и возмущённые комментарии болельщиков.

«Ильшат Нургалиевич — большой и важный человек для «Оренбурга», настоящая легенда, которой он останется навсегда», — сказал Волженкин, пожелав Айткулову удачи в «Нефтехимике», в тренерский штаб которого он недавно вошёл.

Волженкин заметил, что подобные ситуации — особенность профессии. Он привёл пример хорватского специалиста Луки Павловича из академии «Балтики», который всегда держал чемодан собранным: в любой момент могут пригласить в другой клуб или уволить.

По словам Волженкина, руководство было готово к резонансу и понимало, что решение вызовет широкий отклик. Он заверил, что клуб находится с болельщиками на прямой связи, регулярно проводит встречи с открытым микрофоном, а по запросу активных фанатских групп организует закрытые беседы без купюр. По итогам сезона «Оренбург» занял 12-е место в таблице РПЛ с 29 очками и сохранил прописку в высшем дивизионе.

Ранее мадридский «Реал» официально объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Контракт с португальским специалистом рассчитан на три года, финансовые детали не раскрываются, а присоединиться к команде он должен 13 июля, в день старта предсезонной подготовки.