«Реал» официально объявил о назначении Жозе Моуринью новым главным тренером
Жозе Моуринью. Обложка © ТАСС / EPA POOL
Мадридский «Реал» официально объявил о назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсетях клуба.
Контракт специалиста рассчитан на три года. Финансовые детали соглашения не раскрываются. Ожидается, что Моуринью присоединится к команде 13 июля — в день старта предсезонной подготовки.
Ранее «Бенфика» объявила о его уходе, уточнив, что мадридский клуб выплатил 15 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение соглашения. Моуринью 63 года. Он уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. При нём мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.
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