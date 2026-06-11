«Реал» официально объявил о назначении Жозе Моуринью новым главным тренером

Мадридский «Реал» официально объявил о назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсетях клуба.

Контракт специалиста рассчитан на три года. Финансовые детали соглашения не раскрываются. Ожидается, что Моуринью присоединится к команде 13 июля — в день старта предсезонной подготовки.

Ранее «Бенфика» объявила о его уходе, уточнив, что мадридский клуб выплатил 15 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение соглашения. Моуринью 63 года. Он уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. При нём мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.