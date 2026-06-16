«Пока не на что смотреть»: Лукашенко раскритиковал уровень белорусского футбола

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что качество игры в белорусском футболе на данный момент оставляет желать лучшего. Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе совещания, посвящённого развитию хоккея, и было опубликовано телеграм-каналом «Пул первого», который традиционно транслирует комментарии пресс-службы президента.

Лукашенко подчеркнул, что если бы футболисты демонстрировали такой же уровень самоотдачи и мастерства, как хоккеисты, он бы уделял этому виду спорта гораздо больше внимания, однако пока зрелище оставляет желать лучшего.

«Но там пока не на что смотреть. Не надо обижаться, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничуть не меньше», — заключил он.

В ходе совещания он также отметил, что футбол и хоккей являются основными и самыми массовыми видами спорта во всём мире, справедливо называя их народными.

Чемпионат мира по футболу сейчас проходит на территории США, Канады и Мексики. Он продлится с 11 июня по 19 июля. ЧМ стал первым турниром в истории с участием 48 сборных. Однако сборной Белоруссии на нём не оказалось, так как она не справилась с шотландским прессингом в отборе, уступив 1:2 и потеряв все шансы на выход.