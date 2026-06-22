«Грехи не передаются через крест»: Священник призвал не бояться поднимать святыню с земли

Многие проходят мимо нательного креста, найденного на земле, опасаясь «подхватить» чужие болезни или грехи. Настоятель храма святого князя Владимира в Новогирееве протоиерей Алексей Батаногов развеял эти суеверия и объяснил, как правильно поступить с находкой.

Священник в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что подобные вопросы задают ему довольно часто. Главная проблема — укоренившиеся в обществе предрассудки. Люди боятся даже наклониться, чтобы поднять святыню.

Отец Алексей подчеркнул: такие страхи абсолютно беспочвенны. Крестик обязательно нужно поднять, чтобы его не попирали ногами, — это главная и единственная причина. Затем стоит попытаться отыскать владельца, если он находится поблизости.

Если хозяин не нашёлся, находку можно забрать домой и впоследствии распорядиться ей благоразумно. Крестик можно освятить или принести в храм. Изделие из драгоценного металла, по словам батюшки, может быть использовано для украшения иконы или иным достойным способом. В завершение священник призвал не поддаваться суеверным страхам и не бояться Креста.

А ранее россиянам объяснили, можно ли носить крестик на одной цепочке с другими подвесками. По словам священника, крест — это священный символ, поэтому соединять его с украшениями на одной нитке было бы неуместно.