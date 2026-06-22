«Гранатой» в руках ребёнка из Москвы оказалась бутылка с шипучкой

Предмет, взорвавшийся в руках семилетнего ребёнка в Новой Москве, оказался пластиковой бутылкой со смесью соды и лимонной кислоты. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Ранее очевидцы приняли находку за предмет, похожий на гранату.

По данным ведомства, дети смешали ингредиенты в бутылке и бросили её на дорогу.

Затем ёмкость заметил семилетний мальчик и поднял её. В этот момент внутри скопилось давление, после чего бутылка разорвалась у него в руках.

Фотографию самодельной «шипучки» прокуратура опубликовала в МАХ.

Ранее сообщалось, что ребёнок получил травму глаза. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.