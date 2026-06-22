«Гранатой» в руках ребёнка из Москвы оказалась бутылка с шипучкой
Обложка © Прокуратура города Москвы / MAX
Предмет, взорвавшийся в руках семилетнего ребёнка в Новой Москве, оказался пластиковой бутылкой со смесью соды и лимонной кислоты. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Ранее очевидцы приняли находку за предмет, похожий на гранату.
По данным ведомства, дети смешали ингредиенты в бутылке и бросили её на дорогу.
Затем ёмкость заметил семилетний мальчик и поднял её. В этот момент внутри скопилось давление, после чего бутылка разорвалась у него в руках.
Фотографию самодельной «шипучки» прокуратура опубликовала в МАХ.
Ранее сообщалось, что ребёнок получил травму глаза. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.
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