«Снега не будет? Франция предупредила о кризисе проведения ОИ в будущем

Будущее зимних Олимпийских игр может оказаться под вопросом из-за климатических изменений. Такое мнение высказала министр спорта Франции Марина Феррари.

По её словам, организаторы уже не могут быть уверены, что в местах проведения соревнований будет достаточно естественного снежного покрова. В связи с этим необходимо заранее искать новые решения для подготовки спортивных объектов.

«Из-за изменения климата нет уверенности в том, что будет выпадать достаточно снега. Нужно подумать, как мы можем в будущем производить снег. В будущем мало какие страны смогут снова организовывать зимние Олимпиаду и Паралимпиаду, нам нужна новая модель», — заявила Феррари.

Проблема нехватки снега обсуждалась и перед зимними Олимпийскими играми 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее на возможные сложности обращал внимание тогдашний глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.

Эксперты всё чаще говорят о том, что потепление влияет на условия проведения соревнований по зимним видам спорта. В ряде регионов сезон устойчивого снежного покрова становится короче.

Следующие зимние Олимпийские и Паралимпийские игры запланированы во Франции в 2030 году. Именно этой стране предстоит одной из первых столкнуться с задачей адаптации крупнейшего спортивного турнира к новым климатическим реалиям.

Ранее Катар назначил Фатиму Султан Аль Кувари гендиректором организации, отвечающей за заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Она будет координировать стратегическую и организационную часть заявки, опираясь на многолетний управленческий опыт и участие в спортивных проектах.