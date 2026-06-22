Лихачёв заявил о завершении строительства первого блока АЭС «Аккую» в Турции

Работы по строительству первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции завершены. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе визита на станцию.

По его словам, были зафиксированы завершение строительных работ и начало холодных гидравлических испытаний реактора, которые продлятся несколько недель. После этого останется лишь несколько недель до старта пусковых операций. По итогам проделанной работы будет проведена ревизия и внесены корректировки в финальный этап.

Строительство АЭС «Аккую» по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200 началось в 2018 году в провинции Мерсин на южном побережье Турции. Станция станет ключевым объектом энергетической инфраструктуры страны, состоящим из четырёх энергоблоков общей мощностью 4,8 ГВт.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что подача электроэнергии с первого энергоблока АЭС «Аккую» может начаться в октябре, что является оптимистичным сценарием. Лихачёв, в свою очередь, подчеркнул, что запуск первого энергоблока должен состояться к декабрю.