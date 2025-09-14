Названы сроки запуска первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции

Запуск энергоблока АЭС «Аккую» — первой атомной электростанции Турции, строящейся российской госкорпорацией «Росатом», — планируется в ближайшее время. Как сообщил генеральный директор компании-оператора «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких, в настоящее время ведутся заключительные пусконаладочные работы.

«Сейчас мы ведём пусконаладочные работы. На этом этапе всё оборудование систем проходит испытания, проверяется их функционирование и осуществляется подготовка к безопасному этапу эксплуатации. После завершения пусконаладочных работ на первом энергоблоке мы перейдём к этапу запуска», — пояснил Буцких в интервью турецкому государственному агентству Anadolu.

Гендиректор отметил, что проектом предусмотрено разделение систем станции. Часть будет работать в штатном режиме генерации энергии, а другая часть — функционировать исключительно в качестве систем безопасности, обеспечивая надёжность и соответствие международным стандартам.

Строительство АЭС «Аккую» по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200 началось в 2018 году в провинции Мерсин на южном побережье Турции. Станция станет ключевым объектом энергетической инфраструктуры страны, состоящим из четырёх энергоблоков общей мощностью 4,8 ГВт. Полное завершение строительства запланировано на 2026 год, а общий объём инвестиций оценивается в 22 млрд долларов.