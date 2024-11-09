Минэнерго Турции: Нет правовой основы для задержки ФРГ поставок для АЭС «Аккую»
Для задержек немецкой компанией Siemens поставок оборудования для АЭС «Аккую» отсутствует какая-либо правовая основа. Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk. Он отметил, что заказ был размещён и оплачен ещё до 2020 года.
«Реализация проекта «Аккую» тормозится тем, что оплаченное оборудование не поступило в Турцию. Для этого нет никакой правовой основы», — сказал министр.
Байрактар отметил, что оборудование хранится на складах и готово к отправке. Он добавил, что до сих пор «не видел полного текста с пояснениями», почему оборудование не может быть передано в Турцию.
Напомним, «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, которая базируется на побережье средиземноморского города Гюльнаре. В строительстве участвует «Росатом». Ожидалось, что запуск первого энергоблока произойдёт уже в 2024 году. В апреле стало известно о начале пусконаладочных работ. В июле текущего года глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв рассказал, что строительство объекта продолжается несмотря на санкции США и аресты денежных средств.
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