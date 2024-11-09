Минэнерго Турции: Нет правовой основы для задержки ФРГ поставок для АЭС «Аккую»

Для задержек немецкой компанией Siemens поставок оборудования для АЭС «Аккую» отсутствует какая-либо правовая основа. Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk. Он отметил, что заказ был размещён и оплачен ещё до 2020 года.

«Реализация проекта «Аккую» тормозится тем, что оплаченное оборудование не поступило в Турцию. Для этого нет никакой правовой основы», — сказал министр.