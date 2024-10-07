Россия нашла оборудование для АЭС «Аккую» в дружественных странах, сообщил Новак

Компания Siemens нарушила контракт на поставки оборудования для АЭС «Аккую» в Турции. Россия смогла найти замену в дружественных странах, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Росатом совместно с турецкими партнёрами оперативно провёл все необходимые корректирующие мероприятия и нашёл решение... Сейчас первая партия оборудования уже доставлена на площадку», — сказал он.