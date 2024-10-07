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7 октября, 08:20

Россия нашла оборудование для АЭС «Аккую» в дружественных странах, сообщил Новак

Новак: РФ нашла оборудование для АЭС в Турции вместо непоставленного Siemens

Компания Siemens нарушила контракт на поставки оборудования для АЭС «Аккую» в Турции. Россия смогла найти замену в дружественных странах, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Росатом совместно с турецкими партнёрами оперативно провёл все необходимые корректирующие мероприятия и нашёл решение... Сейчас первая партия оборудования уже доставлена на площадку», — сказал он.

По словам вице-премьера, сроки запуска первого блока АЭС находятся в процессе обсуждения. При этом все четыре энергоблока станции заработают в 2028 году.

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Напомним, «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, которая находится на побережье средиземноморского города Гюльнаре. В строительстве принимает участие «Росатом». Ожидается, что запуск первого энергоблока произойдёт уже в 2024 году. В апреле стало известно о начале пусконаладочных работ. В июле текущего года глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что строительство объекта продолжается несмотря на санкции США и аресты денежных средств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / nrqemi

Наталья Афонина
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