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7 июля, 14:22

Лихачёв: Строительство АЭС "Аккую" продолжается, несмотря на санкции США

Алексей Лихачёв. Обложка © Фотобанк фонда Росконгресса / Денис Юнцев

Алексей Лихачёв. Обложка © Фотобанк фонда Росконгресса / Денис Юнцев

Строительство АЭС "Аккую" в Турции продолжается, несмотря на попытки США помешать этому санкциями и арестом денежных средств. Об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, общаясь с журналистом Павлом Зарубиным в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". По его словам, Штаты поставили под удар систему взаиморасчётов.

"Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну, и по мелочи много чего "прилетает", — пояснил Лихачёв.

Ограничения действительно мешают строительству, однако оно не прекращается. Глава госкорпорации описал эту ситуацию пословицей "Собаки лают, а караван идёт".

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Напомним, "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции, она находится на побережье средиземноморского города Гюльнаре. В строительстве принимает участие "Росатом". Ожидается, что запуск первого энергоблока произойдёт уже в 2024 году. В апреле стало известно о начале пусконаладочных работ.

Матвей Константинов
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