Лихачёв: Строительство АЭС "Аккую" продолжается, несмотря на санкции США

Строительство АЭС "Аккую" в Турции продолжается, несмотря на попытки США помешать этому санкциями и арестом денежных средств. Об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, общаясь с журналистом Павлом Зарубиным в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". По его словам, Штаты поставили под удар систему взаиморасчётов.

"Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну, и по мелочи много чего "прилетает", — пояснил Лихачёв.