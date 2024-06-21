"Росатом" построит во Вьетнаме свой ядерный центр

"Росатом" намерен построить во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологий. Об этом на полях чемпионата AtomSkills 2024 в пятницу, 21 июня, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

"Это масштабный комплексный проект, включающий в себя как исследовательские направления, так и коммерческие, так и направления социальные, я имею в виду в первую очередь радиофармпрепараты, ядерную медицину", — отметил он в беседе с журналистами.