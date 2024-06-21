"Росатом" построит во Вьетнаме свой ядерный центр
Лихачёв: Центр "Росатома" во Вьетнаме займётся проектами ядерной медицины
"Росатом" намерен построить во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологий. Об этом на полях чемпионата AtomSkills 2024 в пятницу, 21 июня, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачёв.
"Это масштабный комплексный проект, включающий в себя как исследовательские направления, так и коммерческие, так и направления социальные, я имею в виду в первую очередь радиофармпрепараты, ядерную медицину", — отметил он в беседе с журналистами.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что во Вьетнаме при содействии Москвы может появиться Центр ядерной науки и технологий. По словам главы государства, также планируется запуск СПГ-проектов.
Как сообщал Life.ru, 19 июня Путин прибыл с визитом во Вьетнам. Российский лидер провёл переговоры со своим коллегой То Ламом, а также встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром республики Фам Минь Чинем и выпускниками советских и российских вузов. Символично, что сроки визита лидера РФ во Вьетнам совпали со знаменательной датой — 30-летием подписания Договора об основах дружественных отношений.
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