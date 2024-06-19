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19 июня, 20:42

Путин: Во Вьетнаме при содействии РФ может появиться центр ядерной науки

Во Вьетнаме при содействии России может появиться центр ядерной науки и технологий, также планируется запуск СПГ-проектов. Об этом заявил глава государства в статье для центрального органа Компартии Вьетнама "Нян зан".

"Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии "Росатома" центра ядерной науки и технологий", — указано в материале.

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Как писал Life.ru, вечером 19 июня Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Планируется, что президент в Ханое проведёт переговоры со всеми четырьмя руководителями Вьетнама, среди которых президент То Лам, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонг, премьер-министр Фам Минь Тинь и председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Оксана Попова
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