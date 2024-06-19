Путин: Во Вьетнаме при содействии РФ может появиться центр ядерной науки

Во Вьетнаме при содействии России может появиться центр ядерной науки и технологий, также планируется запуск СПГ-проектов. Об этом заявил глава государства в статье для центрального органа Компартии Вьетнама "Нян зан".

"Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии "Росатома" центра ядерной науки и технологий", — указано в материале.