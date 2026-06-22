Сафари и белоснежные пляжи: Занзибар превратился в «магнит» для туристов

Занзибар становится всё популярнее среди российских туристов — спрос на пляжный отдых на архипелаге вырос почти на 30%, а сафари-туры в Танзанию и Кению — более чем на 60%, сообщили в Российском союзе туриндустрии. С 2 июля компания Air Tanzania запускает рейсы на остров и в Дар-эс-Салам, что стало долгожданным событием для рынка, сообщает 360.ru.

По словам генерального директора «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, прямого рейса из России на Занзибар не было с 2021 года, но даже без него направление продавалось хорошо за счёт комбинированных программ. Туристы часто совмещают пляжный отдых с сафари в национальных парках Серенгети и Масаи-Мара. Средний чек на 10 дней с сафари и проживанием составляет 250–300 тысяч рублей на человека. Билеты туда-обратно — около 70 тысяч, стыковочные варианты — 90–100 тысяч.

На острове туристов привлекают белоснежные пляжи, дайвинг, кайтсерфинг, национальный парк Джозани и необычная архитектура Стоун-Тауна. Также популярны экскурсии на плантации специй и в рыбацкие деревни. Отели четырёх-пяти звёзд в Нунгви и Кендва бронируют на 9–10 ночей, иногда — на три недели.

Туроператоры пока не спешат брать блоки мест у национального перевозчика, ожидая обратной связи от первых туристов. Однако руководство Танзании уже заявляет, что первые рейсы загружены на 100%, и страна надеется повторить рекорд 2021 года, когда приняла 77 тысяч гостей из России.‍

Ранее сообщалось, что в начале июня рост бронирований в Анапе достиг 80–100%, курорт стал самым быстрорастущим южным направлением. Бюджетный отдых для семьи с ребёнком — от 70 тыс. рублей за 10 ночей с трёхразовым питанием, «всё включено» — от 90 тыс. без дороги. Краснодарский край — лидер летнего сезона (более половины бронирований), в пятёрке также Крым, Кавминводы, Москва и Санкт-Петербург.