Российский теннис безнадёжен? Марат Сафин «отправил» юниоров в Европу

Двукратный победитель турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка планеты Марат Сафин посоветовал юным российским теннисистам строить карьеру в Европе. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

«Ну, во-первых, дорого. У тебя и погода, у тебя там много-много вещей. У тебя нет нормального как бы централизованного [места], чтобы у тебя была и физподготовка, и теннис в одном месте. У тебя надо ездить, ты постоянно куда-то едешь. Вечная дорога. Пробка и дорога. А, например, ты приехал в Испанию или там в Америку, да куда угодно, у тебя есть и фитнес, и теннис, и еда в одном месте. Всё. Ты не должен никуда выдвигаться из клуба. У тебя есть всё там на месте», — отметил он.

Отдельно теннисист остановился на финансовой стороне вопроса. Регулярные перелёты из России на зарубежные турниры он считает экономически невыгодными. Сафин выставил жёсткий критерий: если игрок не способен стабильно побеждать на соревнованиях младшей серии «фьючерс» в европейской зоне, его шансы пробиться в профессиональном теннисе стремятся к нулю.

В подтверждение своих слов Сафин привёл в пример представителей постсоветских государств, которые набирали рейтинг на турнирах в Египте или Индии, но неизменно проигрывали уже на первых раундах европейских «челленджеров». Он пояснил, что в глазах иностранных соперников такие игроки всегда считались наиболее удобными и проходимыми по сетке.

Ранее Марат Сафин крайне эмоционально отреагировал на неудачный ход игры своего подопечного Андрея Рублёва в матче третьего круга Australian Open. Встреча с аргентинцем Франсиско Серундоло складывалась для россиянина тяжело. После поражения в стартовой партии Рублёв уступал и по ходу второго сета. Именно в этот момент Сафин применил нестандартный метод воздействия, пытаясь встряхнуть спортсмена. С трибуны донёсся совет, сдобренный многоэтажной бранью.