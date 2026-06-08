Макинрой назвал Андрееву главной угрозой топу тенниса после «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева может стать грозной соперницей на мировых турнирах после своей головокружительной победы на «Ролан Гаррос» в Париже. Таким мнением поделился победитель семи турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой.

«Конечно, многое сложилось для неё удачно, но она раз за разом ставит себя в такую позицию, это приносит результат. Мирра крупная, физически сильная, хорошо варьирует свою игру, её трудно предсказать, именно поэтому Андреева становится столь грозной соперницей», — цитирует его TNT Sports.

Макинрой добавил, что обстоятельства сложились в пользу Андреевой в текущем спортивном сезоне, но это никак не отменяет её усилия и результативность. По его мнению, было заметно то, как россиянка твёрдо идёт к своим целям на теннисном олимпе.