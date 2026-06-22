«Вычистить всё»: Киберэксперт разоблачил «цифровых клинеров» и назвал их услуги бесполезными

Появление «цифровых клинеров», которые якобы зарабатывают до 100 тысяч рублей в день на удалении следов пользователей в интернете, вызывает большие сомнения, заявил «Москве 24» эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, полностью удалить данные о человеке в сети практически невозможно. Сервисы и платформы сохраняют лог-файлы действий пользователей, а аккаунты часто привязаны к паспортным данным, картам и телефону. К тому же провайдеры и крупные платформы по закону хранят сведения о трафике несколько лет. Максимум, что могут сделать такие специалисты — удалить временные файлы и куки на устройстве, но для этого существуют бесплатные программы, поэтому спрос на их услуги остаётся под вопросом.

Курочкин посоветовал реже оставлять личные данные на ресурсах и не указывать лишнюю информацию на негосударственных сервисах. Он также напомнил о законе о праве на забвение: можно добиться удаления недостоверных или устаревших данных из поиска через обращение к администрации сайта или через суд. Однако с зарубежными платформами это работает хуже — они не всегда исполняют российские законы.

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