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22 июня, 15:23

Маленький ребёнок и женщина ранены из-за детонации БПЛА в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Запорожской области ранения получили маленькая девочка и женщина — рядом с их домом взорвался украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

По его словам, удар пришёлся на село Великая Знаменка в Каменско-Днепровском округе. Известно, что ребёнок 2021 года рождения, а его родственница — 1979 года рождения. Обе пострадавшие на данный момент находятся в больнице, куда их незамедлительно доставили. Об их состоянии пока нет официальной информации, кроме той, что медики охарактеризовали травмы разной степенью тяжести.

В результате удара ВСУ по Воронежу есть пострадавшие в крайне тяжёлом состоянии
В результате удара ВСУ по Воронежу есть пострадавшие в крайне тяжёлом состоянии

А ранее стало известно, что в Запорожской области вражеский дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Бердянск — Берестовое — Андреевка». Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в момент удара машина находилась на отстое рядом с районной больницей, а в салоне не было ни пассажиров, ни водителя, благодаря чему удалось избежать жертв.

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Вероника Бакумченко
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