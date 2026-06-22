Маленький ребёнок и женщина ранены из-за детонации БПЛА в Запорожской области

В Запорожской области ранения получили маленькая девочка и женщина — рядом с их домом взорвался украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

По его словам, удар пришёлся на село Великая Знаменка в Каменско-Днепровском округе. Известно, что ребёнок 2021 года рождения, а его родственница — 1979 года рождения. Обе пострадавшие на данный момент находятся в больнице, куда их незамедлительно доставили. Об их состоянии пока нет официальной информации, кроме той, что медики охарактеризовали травмы разной степенью тяжести.

А ранее стало известно, что в Запорожской области вражеский дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Бердянск — Берестовое — Андреевка». Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в момент удара машина находилась на отстое рядом с районной больницей, а в салоне не было ни пассажиров, ни водителя, благодаря чему удалось избежать жертв.