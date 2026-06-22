12 человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке

В Горловке в Донецкой народной республике мирные жители пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его данным, украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Калининском районе города. В результате взрыва был повреждён автобус, перевозивший пассажиров.

«Ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей», — написал он.

Накануне в Горловке в Донецкой народной республике погибла мирная жительница. Женщина стала жертвой взрыва украинского суббоеприпаса ипа «колокольчик», получив травмы, несовместимые с жизнью.