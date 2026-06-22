Спасатели разбирают завалы в пострадавшей от БПЛА пятиэтажке под Тулой

В городе Щекино Тульской области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотника. На месте происшествия специалисты разбирают завалы в повреждённом пятиэтажном доме. Об этом написал губернатор региона Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.

Основные усилия сейчас сосредоточены в первом подъезде, где зафиксированы наиболее серьёзные разрушения. Спасатели ведут разбор конструкций и обследуют здание.

«Как только эта работа будет завершена, специалисты проведут экспертизу, которая определит объём и сроки восстановительных работ» – говорится в публикации.

Параллельно решается вопрос о подключении необходимых коммунальных ресурсов в квартиры, расположенные в подъездах со второго по шестой. Это нужно для того, чтобы жильцы могли вернуться домой. По данным местных властей, в пункте временного размещения сейчас находятся пять человек, эвакуированных из пострадавшего дома.

Напомним, что в результате удара ВСУ по многоквартирному дому никто не пострадал. В настоящее время на месте падения БПЛА задействованы сотрудники экстренных служб, а также представители оперативного штаба правительства Тульской области.