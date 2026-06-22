В Чувашии во время сдачи ЕГЭ выпускников эвакуировали в укрытия

В Чувашской Республике объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщило региональное МЧС в своём канале на платформе «Макс».

Жителям рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, советуют спуститься в подвал, подземный переход, паркинг или другое безопасное место.

«Внимание, в Чувашской Республике объявлена ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В связи с угрозой принимаются меры и в системе образования. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что сегодня выпускники школ сдают ЕГЭ в резервный день. В данный момент детей эвакуируют в укрытия согласно инструкциям.

«Сегодня выпускники школ сдают ЕГЭ (резервный день). В данный момент в соответствии с инструкциями дети эвакуируются в укрытия», — написал министр.

Напомним, что в течение часа с небольшим режим ракетной опасности ввели сразу в нескольких регионах России — в центральной части и в Поволжье. Сигналы прозвучали в Орловской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Калужской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областях, а также в Чувашии, Татарстане и Удмуртии. Власти всех этих регионов сообщили о запуске систем оповещения.