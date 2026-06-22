Чемпионка Уимблдона Вондроушова получила 4 года бана за отказ от допинг-теста

Чешскую теннисистку Маркету Вондроушову, выигравшую Уимблдон в 2023 году, лишили права выступать на четыре года из-за того, что она отказалась проходить допинг-проверку. Об этом говорится на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Инцидент произошёл 3 декабря 2025 года. Около восьми вечера к спортсменке домой приехал инспектор, чтобы взять пробу вне соревнований, но Вондроушова не дала её сдать. По действующим правилам отказ от теста приравнивается к положительной пробе, а значит, влечёт такое же наказание.

На разбирательстве теннисистка объясняла свой поступок сильным стрессом, тяжёлым душевным состоянием и страхом за собственную безопасность. Однако трибунал, выслушав и её, и допинг-офицера, который приезжал за пробой, посчитал эти доводы недостаточными. По мнению судей, слова Вондроушовой не дают «убедительного обоснования» для отказа.

Срок отстранения действует до 21 июня 2030 года. Сообщается, что и сама спортсменка, и ITIA, и национальная антидопинговая структура ещё могут оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде.

Вондроушовой 26 лет, сейчас она занимает 122-ю строчку рейтинга WTA. В прошлом чешка поднималась до шестого места в мире, выходила в финал «Ролан Гаррос» в 2019 году и завоевала серебро Олимпиады в Токио. На корте она не появлялась с января.

А ранее сообщалось, что немецкую лыжницу Викторию Карл, олимпийскую чемпионку Пекина-2022, отстранили на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В её организме нашли кленбутерол из списка запрещённых веществ. Как выяснилось, это вещество содержалось в сиропе от кашля, который она принимала.