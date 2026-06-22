На Поклонной горе в Москве высадили еловую аллею в рамках акции «Сад памяти»

22 июня, в День памяти и скорби, на Поклонной горе в Москве прошло центральное мероприятие международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». У Музея Победы участники высадили еловую аллею в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Перед посадкой деревьев состоялись возложение цветов, зажжение памятных свечей и минута молчания в честь павших защитников Отечества. Участники акции также посетили обновлённую экспозицию Музея Победы.

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В церемонии приняли участие представители федеральных органов власти, общественных организаций, ветераны, участники СВО, волонтёры, а также потомки полководцев Великой Победы и партнёры проекта.

Организаторы сообщили, что в седьмом сезоне акции в России и за рубежом уже высажено более 27 миллионов деревьев. Проект охватил все регионы страны и 58 государств. В этом году «Сады памяти» впервые появились ещё в шести странах — Албании, Ливии, Мавритании, Мозамбике, Таиланде и на Ямайке.

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Председатель Центрального штаба движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко отметила, что инициатива приобрела всенародный характер и за годы проведения распространилась более чем на 100 стран. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных подчеркнул значимость акции в историческом контексте. По его словам, в обществе сохраняется запрос на честную историю и сохранение памяти о поколении победителей.

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Ветеран СВО, прапорщик Кирилл Моисеенко, посвятил дерево своим боевым товарищам, погибшим в зоне спецоперации. Певица Татьяна Куртукова также высадила памятное дерево, посвятив его героям прошлого и настоящего. В акции приняли участие представители государственных структур, медиахолдингов и общественных организаций, а также зарубежные участники, включая общественных деятелей из США и Франции.

Отдельные высадки в этот день прошли и за пределами России. В Бресте у мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» деревья и кустарники посадили ветераны, волонтёры и студенческие отряды в память о погибших в Великой Отечественной войне.

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Акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению президента России в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». За время реализации проекта высажено более 160 миллионов деревьев в 104 странах мира.