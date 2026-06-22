«Огненные картины войны» зажглись на Камчатке в годовщину ВОВ

На Камчатке прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

Жители края возложили цветы к Мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Волонтёры и активисты также приняли участие в акциях «Огненные картины войны» и «Свеча памяти».

«Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто ценой своей жизни подарил нам право на будущее, разгромив жестокого врага», — написал Солодов.

Губернатор напомнил, что ровно 85 лет назад была разрушена мирная жизнь страны и началась самая страшная война в истории человечества. Он подчеркнул, что память о героях бережно хранят в каждой семье, а нынешние поколения остаются детьми, внуками и правнуками победителей.

Камчатка, отметил Солодов, внесла большой вклад в Победу: более 23 тысяч жителей полуострова ушли на фронт, а сам регион стал надёжным тылом, где люди работали для нужд армии без сна и отдыха. По словам главы края, связь поколений продолжают бойцы СВО, которые так же мужественно защищают суверенитет Родины.

В 2026 году памятные акции проходят по всей стране. «Свеча памяти» проводится уже в 18-й раз: люди приходят к мемориалам, зажигают свечи и выкладывают из них слово «Помним». Присоединиться можно и онлайн на сайте деньпамяти.рф. В Москве ночью также прошла акция «Линия памяти» на Крымской набережной, где зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.