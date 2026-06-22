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Регион
22 июня, 18:39

Движение по Крымскому мосту возобновлено после пятого за день перекрытия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на объекте. В течение дня мост перекрывали уже пять раз.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. <...> В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 410 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Перекрытия вводятся в целях безопасности при возникновении потенциальных угроз. Водителей просят соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Перед Крымским мостом выстроилась очередь на ручной досмотр
Перед Крымским мостом выстроилась очередь на ручной досмотр

Напомним, что утром 22 июня на полуострове действовал режим беспилотной опасности. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили в 6:28 мск.

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Полина Никифорова
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