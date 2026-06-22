Движение по Крымскому мосту возобновлено после пятого за день перекрытия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на объекте. В течение дня мост перекрывали уже пять раз.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. <...> В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 410 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Перекрытия вводятся в целях безопасности при возникновении потенциальных угроз. Водителей просят соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, что утром 22 июня на полуострове действовал режим беспилотной опасности. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили в 6:28 мск.