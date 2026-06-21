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21 июня, 14:18

Перед Крымским мостом выстроилась очередь на ручной досмотр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи перед пунктом ручного досмотра скопилось 705 транспортных средств. Данную информацию передал канал об оперативной обстановке на переправе.

Время ожидания составляет около двух часов. С противоположной стороны, на подъезде со стороны Тамани, очереди перед досмотром нет.

Пять поездов «Таврия» выбились из графика после перекрытия Крымского моста
Пять поездов «Таврия» выбились из графика после перекрытия Крымского моста

Ранее стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту полностью восстановлено. Транспортная артерия оставалась перекрытой на протяжении почти девяти часов. О причинах столь долгой паузы официально не сообщалось. Первым о снятии ограничений проинформировал оперативный канал, отслеживающий обстановку на автоподходах к путепроводу. Сейчас дорожная ситуация пришла в норму, водители могут без помех пересекать пролив.

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Юлия Сафиулина
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