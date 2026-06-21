Транспортное сообщение по Крымскому мосту восстановлено

Ограничения на транспортной артерии действовали около девяти часов. Ранее оперативный канал, отслеживающий ситуацию на автоподходах к путепроводу, сообщил, что «движение автотранспорта возобновлено».

Поезда в Крым и обратно с 20 июня сократят до Керчи из-за ограничений

Поезда в Крым и обратно с 20 июня сократят до Керчи из-за ограничений

Напомним, что проезд для машин был временно закрыт в ночь на воскресенье, в 00:44 по московскому времени. Причины длительной паузы не уточнялись, однако сейчас дорожная обстановка нормализовалась, и автомобилисты могут беспрепятственно пересечь пролив.