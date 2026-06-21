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Регион
21 июня, 07:15

Транспортное сообщение по Крымскому мосту восстановлено

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Проезд по Крымскому мосту восстановлен. О возобновлении движения автомобилей стало известно утром 21 июня.

Ограничения на транспортной артерии действовали около девяти часов. Ранее оперативный канал, отслеживающий ситуацию на автоподходах к путепроводу, сообщил, что «движение автотранспорта возобновлено».

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Напомним, что проезд для машин был временно закрыт в ночь на воскресенье, в 00:44 по московскому времени. Причины длительной паузы не уточнялись, однако сейчас дорожная обстановка нормализовалась, и автомобилисты могут беспрепятственно пересечь пролив.

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Оксана Попова
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