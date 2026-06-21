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20 июня, 22:02

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале, который информирует о ситуации на подходах к переправе.

Ограничение введено в 00:44 по московскому времени. Незадолго до этого региональное управление МЧС объявило в Крыму режим ракетной опасности.

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Ранее глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров заявил о намерениях изолировать Крым. В ответ на вопрос, что ожидается на полуострове в ближайшее время, он нецензурно выругался, намекая на усиление атак ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров высмеял это заявление и поинтересовался конкретными методами реализации этой идеи, упомянув БПЛА, и отметил, что на каждый беспилотник существует «противоядие», а самому Фёдорову, как новому главе оборонного ведомства, ещё только предстоит освоиться в должности.

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Артём Гапоненко
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