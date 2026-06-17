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17 июня, 16:31

«Освоиться надо»: Лавров высмеял желание Киева «сделать Крым островом»

Лавров высмеял желание Киева по Крыму и посоветовал Фёдорову «освоиться»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу заявления украинского министра обороны Михаила Фёдорова о том, что «Крым скоро станет островом». Своими мыслями на этот счёт он поделился с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Лавров поинтересовался конкретными методами реализации этой идеи, упомянув в качестве возможного инструмента беспилотники. Российский министр также отметил, что на каждый беспилотник существует противодействие, и подчеркнул, что Фёдорову, как новому главе оборонного ведомства, следует освоиться в своей должности.

«На любой беспилотник есть «противоядие», мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо», — сказал Лавров.

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Напомним, ранее глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров заявил о намерениях изолировать Крым. В ответ на вопрос, что ожидается на полуострове в ближайшее время, он нецензурно выругался, намекая на усиление атак ВСУ.

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Наталья Демьянова
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