Международный арбитраж в Гааге отмёл ключевые требования Киева, касающиеся режима Чёрного и Азовского морей, а также Керченского пролива, как безосновательные. Так прокомментировала исход спора адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш.

В разговоре с kp.ru она напомнила, что Украина инициировала разбирательство ещё около десяти лет назад. Киевская сторона пыталась добиться признания своих прав в спорных акваториях вокруг полуострова, настаивала на придании Керченскому проливу международного статуса и даже требовала демонтажа Крымского моста.

«Постоянная палата из пяти независимых арбитров отвергла, отмела как необоснованные все их доводы», — заявила эксперт.

Ярмуш подчеркнула важный юридический нюанс: трибунал не рассматривал вопросы территориального суверенитета государств, поскольку это вне его компетенции. Разбирательство шло исключительно в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

В эфире радио «Комсомольская правда» адвокат подчеркнула, что вынесенный вердикт имеет стратегическое значение для будущих международно-правовых споров. Факт принадлежности Крыма и прилегающих акваторий теперь закреплён юридически. Любые попытки оспорить это в дальнейшем будут вступать в прямое противоречие с имеющим законную силу судебным актом.

Напомним, попытка Киева добиться в Гааге признания Керченского пролива международным провалилась. Украинская сторона при поддержке западных покровителей настаивала на праве беспрепятственного прохода через пролив для судов любых государств, включая военные корабли. Однако в МИД РФ констатировали, что впервые в истории подобный вердикт официально закрепил статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод России.