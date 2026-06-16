Дмитрий Медведев прокомментировал недавнее постановление третейского суда в Гааге, касающееся прав на прибрежные воды близ Крыма. Зампред Совета безопасности России назвал этот вердикт знаковым событием, имеющим серьезное значение для долгосрочной перспективы нашего государства.

По словам политика, арбитраж впервые фактически подтвердил суверенитет Российской Федерации в новых границах, включая акваторию Керченского пролива и Азовского моря. Для российской стороны такой исход разбирательства является безусловным успехом.

Тем не менее, в текущих реалиях подобный документ практически не имеет веса. Чиновник убежден, что для Киева вердикты международных инстанций не играют никакой роли, так как власти соседнего государства «плевать хотели» на правовые нормы.

Как считает зампред Совбеза, оппоненты признают исключительно «язык силы». В связи с этим, хотя юридическая победа важна для истории, на поле боя ситуация остается прежней и не зависит от решений зарубежных судей.

Напомним, попытка Украины добиться признания Керченского пролива «международным» в Гааге не удалась. Киев при поддержке западных стран пытался закрепить право свободного прохода через пролив для судов любых государств, включая военные корабли. В МИД РФ заявили, что впервые в истории в таком решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод.