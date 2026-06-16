Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение третейского суда в Гааге, касающееся прав на акватории вокруг Крыма, а также Керченского пролива и Азовского моря. Политик подчеркнул, что руководство в Киеве игнорирует международные нормы.

По мнению автора сообщения, оппоненты «понимают только язык силы». В связи с этим он призвал продолжать активные наступательные действия по нескольким направлениям.

Первоочередной задачей должна стать ликвидация украинского флота, включая морские беспилотные аппараты. Кроме того, политик предложил рассматривать все торговые суда противника, перевозящие военные грузы, как законные цели для атаки.

Медведев подчеркнул, что необходимо «и дальше громить» вооружённые формирования оппонента, независимо от того, в чем именно они состоят и где именно базируются.

«Поэтому [России] нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА, нужно уничтожать их торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда, нужно и дальше громить их вооружённые силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились», — написал политик.

Напомним, попытка Украины добиться признания Керченского пролива «международным» в Гааге не удалась. Киев при поддержке западных стран пытался закрепить право свободного прохода через пролив для судов любых государств, включая военные корабли. В МИД РФ заявили, что впервые в истории в таком решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод.