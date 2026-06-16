Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила своё в Гааге. Так она прокомментировала решение арбитража по спору между РФ и Украиной по поводу признания Керченского пролива «международным».

«Нам обещали «Гаагу» — мы её получили», — пишет дипломат.

Напомним, попытка Украины добиться признания Керченского пролива «международным» в Гааге не удалась. Киев при поддержке западных стран пытался закрепить право свободного прохода через пролив для судов любых государств, включая военные корабли. В МИД РФ заявили, что впервые в истории в таком решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило о вынесении единогласного решения международным арбитражем в пользу российской стороны по вопросам, касающимся прав прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе. Ведомство подчеркнуло значимость этого решения, отметив его геополитическое, международно-правовое и историческое измерение.