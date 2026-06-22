В Подмосковье иномарка влетела в четыре припаркованные машины — водитель погиб

На Минском шоссе в Подмосковье автомобиль «Тойота» на полной скорости врезался в четыре машины, припаркованные на обочине. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

«Сегодня примерно в 18:00 на 39-м километре Минского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки «Тойота», совершил наезд на четыре легковых автомобиля, стоящие на обочине дороги», — говорится в сообщении.

Травмы, полученные виновником аварии, оказались фатальными: мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее массовая авария с летальным исходом произошла на 59-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» в городском округе Истра. По предварительной версии, первый удар случился между двумя грузовыми автомобилями, двигавшимися в попутном направлении. Вскоре после столкновения многотоннажных машин в образовавшуюся зону аварии угодили ещё пять легковушек. Травмы, полученные водителем одного из грузовиков, оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался.