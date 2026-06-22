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22 июня, 13:59

Автомобиль протаранил группу рабочих, рисовавших разметку в центре Москвы

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Москве машина врезалась в рабочих, которые рисовали разметку на дороге. По предварительной информации, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Три человека пострадали, включая девушку за рулём авто», — говорится в публикации.

Авария случилась в районе Хамовники, сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. О причинах ДТП не сообщается.

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Ранее Life.ru писал, что в Предгорном округе Ставрополья при столкновении «УАЗ-Патриот» и «Датсун-Ондо» погибли три человека, включая ребёнка, ещё один пострадал. По предварительным данным, 72-летняя водитель УАЗа не уступила дорогу.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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