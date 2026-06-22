Автомобиль протаранил группу рабочих, рисовавших разметку в центре Москвы
Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В Москве машина врезалась в рабочих, которые рисовали разметку на дороге. По предварительной информации, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
«Три человека пострадали, включая девушку за рулём авто», — говорится в публикации.
Авария случилась в районе Хамовники, сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. О причинах ДТП не сообщается.
Ранее Life.ru писал, что в Предгорном округе Ставрополья при столкновении «УАЗ-Патриот» и «Датсун-Ондо» погибли три человека, включая ребёнка, ещё один пострадал. По предварительным данным, 72-летняя водитель УАЗа не уступила дорогу.
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