Автомобиль протаранил группу рабочих, рисовавших разметку в центре Москвы

В Москве машина врезалась в рабочих, которые рисовали разметку на дороге. По предварительной информации, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».



«Три человека пострадали, включая девушку за рулём авто», — говорится в публикации.

Авария случилась в районе Хамовники, сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. О причинах ДТП не сообщается.

Ранее Life.ru писал, что в Предгорном округе Ставрополья при столкновении «УАЗ-Патриот» и «Датсун-Ондо» погибли три человека, включая ребёнка, ещё один пострадал. По предварительным данным, 72-летняя водитель УАЗа не уступила дорогу.