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Регион
22 июня, 11:54

Мажора приговорили к 9 годам за ДТП с погибшей выпускницей журфака в Воронеже

Обложка © Telegram/ГУ МВД России по Воронежской области

Обложка © Telegram/ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронеже вынесен приговор мужчине, устроившему смертельное ДТП с участием 22-летней выпускницы журфака. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Видео © Telegram/Прокуратура Воронежской области

Суд установил, что в сентябре 2025 года Гусев, находясь в состоянии алкогольного опьянения и лишённый прав, ехал на автомобиле «Фольксваген» по улице Хользунова с превышением скорости. Он столкнулся с припаркованным полуприцепом грузового автомобиля и движущимся в попутном направлении легковым автомобилем.

В результате аварии пассажирка «Фольксвагена» скончалась на месте, а виновный получил немаленький срок. До этого он ещё пытался сбежать в Белоруссию, но был задержан. В итоге суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на 6 лет.

Автомобиль конфискован в доход государства, а также с осуждённого взыскана компенсация морального вреда родственнице погибшей в размере 10 миллионов рублей. Life.ru писал, что виновный оказался мажором — сыном высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС.

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Николь Вербер
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