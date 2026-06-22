Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до трёх

В Крыму увеличилось число погибших в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, произошедшего 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики РИА «Новости».

По уточнённым данным, в результате аварии погибли три человека, ещё 11 получили травмы различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказали амбулаторно, семеро были госпитализированы. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

Напомним, авария произошла на трассе Симферополь — Красноперекопск в районе села Открытое. Водитель автомобиля BMW при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.