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21 июня, 14:07

Женщина и ребёнок погибли в ДТП с фурой под Саратовом

Обложка © Telegram / Юрий Юрин

Обложка © Telegram / Юрий Юрин

В Гагаринском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика. Погибли женщина и ребёнок. Об этом в своём канале в MAX сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин.

Авария произошла около села Боковка, в службу экстренных вызовов сообщение поступило в 15:44 по местному времени. По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai с фурой.

После удара пассажиры легковушки получили смертельные травмы. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического оборудования проводили деблокирование тел. Обстоятельства аварии устанавливаются, специалисты выясняют причины столкновения и детали произошедшего.

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Ранее в Новгородской области 17-летний подросток получил тяжёлые травмы и ожоги после ДТП с участием питбайка и легкового автомобиля. Авария произошла накануне в районе деревни Буреги в Старорусском районе. Сначала пострадавшего доставили в местную больницу, где врачи стабилизировали его состояние и вывели из шокового состояния.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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