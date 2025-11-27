Воронежского мажора задержали в Белоруссии после смертельного ДТП

Сына руководителя отдела воронежского управления Федеральной налоговой службы Антона Гусева задержали в Белоруссии. Ранее его объявили в международный розыск из-за ДТП со смертельным исходом, в котором погибла 22-летняя выпускница журфака Воронежского государственного университета Валерия Султанова. Об этом у себя в Telegram-канале написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Воронежский мажор Антон Гусев ославился на всю страну. Он сел пьяным за руль, не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик. Сам отделался травмами, но спутница погибла. Вместо того чтобы принять ответственность, парень скрылся в неизвестном направлении», — отметил депутат, напомнив, что эту историю освещали в программе Андрея Малахова.

Данные о задержании подтвердила мать погибшей девушки Анна. «Мне об этом сообщил адвокат, также я получила официальный ответ на запрос из Следственного комитета России», — сообщила женщина.

В то же время в ГУ МВД по Воронежской области пока воздерживаются от официального подтверждения информации о задержании.

Напомним, что трагическое дорожное происшествие произошло вечером 3 сентября на улице Хользунова в Воронеже. Автомобиль «Фольксваген-Гольф» под управлением находившегося в состоянии алкогольного опьянения Гусева на высокой скорости совершил столкновение с припаркованным полуприцепом грузового автомобиля «МАН», после чего задел проезжавший мимо автомобиль «Рено». Валерия Султанова, которая была пассажиркой в машине Гусева, скончалась на месте происшествия от полученных травм.