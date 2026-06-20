В Предгорном округе Ставропольского края в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, включая ребёнка, и ещё один пострадал. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

В ДТП на Ставрополье погибли три человека, включая ребёнка, ещё один пострадал. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

ДТП произошло 20 июня около 12:30 на 12-м километре автодороги Незлобная — Зольская. По предварительным данным, 72-летняя жительница Георгиевска за рулём «УАЗ-Патриот» не уступила дорогу автомобилю «Датсун-Ондо», после чего произошло столкновение.

В результате водитель и два пассажира «Датсун-Ондо» (один из них — ребёнок) скончались до прибытия скорой. Водитель УАЗа выжила, её состояние не уточняется. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Изобильненском округе Ставропольского края произошла серьёзная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего по маршруту Изобильный — Ставрополь. 23-летний водитель легковой машины сначала врезался в дорожное ограждение, затем вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте. В Госавтоинспекции сообщили, что у него не было водительского удостоверения.